Verkauf der Dauerkarten beginnt

Die Uni Baskets Paderborn starten an diesem Mittwoch, 11. August, um 12 Uhr mit dem Dauerkartenverkauf für die kommende Saison der 2. Basketball-Bundesliga. Zunächst können bisherige Dauerkartenbesitzer ihr Saisonticket verlängern, danach – am 25. August – beginnt der freie Kartenverkauf.

Fans, Spieler und Verantwortliche der Uni Baskets hoffen darauf, dass die Partien der 2. Basketball-Bundesliga in der kommenden Saison wieder in einem mit Zuschauern gefüllten Sportzentrum Maspernplatz über die Bühne gehen.

Geschäftsführer Dominik Meyer freut sich sehr über die Rückkehr der Fans in die Maspernhölle: „Nach einer kompletten Saison ohne Fans sind alle Spieler und wir Verantwortliche sehr froh, wieder Zuschauer in der Halle empfangen zu können. Für die bisherigen Dauerkartenbesitzer haben wir uns deswegen einen kleinen Treuebonus überlegt, den wir in ihren Saisonkartenpreis eingerechnet haben.“

Die Dauerkarten können im Onlineshop auf www.paderborn-baskets.de/tickets verlängert und neu bestellt werden. Die Preise reichen von 120 Euro (Stehplatz ermäßigt) bis 250 Euro (Sitzplatz).

Die Dauerkarten werden in diesem Jahr aufgrund der geltenden Corona-Maßnahmen an alle Käufer verschickt, eine Abholung ist nicht vorgesehen. Meyer ergänzt: „Es wird nach aktuellem Stand in dieser Saison auch wieder Tagestickets im Vorverkauf geben. Über das Prozedere und auch über den Organisationsablauf an den Spieltagen selbst werden wir unsere Fans noch zeitnah vor dem ersten Gameday informieren. Wir warten noch die zu dem Zeitpunkt gültige Corona-Schutzverordnung ab.“