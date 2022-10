Am Samstag steigt das Finale der Mühlenkreisserie

Düsseldorf/Lübbecke

Vom Körper ausgebremst: Alexander Schröder muss eine Lauf-Pause einlegen. Das kostet den gebürtigen Lübbecker zugleich den Gesamtsieg in der Mühlenkreisserie. Am Samstag (29. Oktober) steht das letzte Rennen der Saison an.

Von Alexander Grohmann