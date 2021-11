Verletztenliste ist kein Alibi

Die lange Verletztenliste ist über Monate ein ständiger Begleiter. Seit der Vorbereitungsphase im Juli tritt die Mannschaft immer wieder in neuen Anfangsformationen an. Trotzdem jammern sie beim Fußball-Landesligisten FC Nieheim nicht. Der Trainer gerät angesichts der Mentalität seiner Akteure fast schon ins Schwärmen.

„Der fünfte Platz mit 19 Punkten aus elf Spielen ist sicherlich nicht das, was wir uns vorgenommen haben. ­Allerdings in die Zwischenbilanz in Anbetracht der zahlreichen Ausfälle in den bisherigen Partien gut“, analysiert Trainer Heiko Bonan die Lage. Der 2:1-Auswärtssieg beim bis zum vergangenen Sonntag mit der Maximalausbeute von 30 Punkten aus zehn Spielen ausgestatten FC Kaunitz sorge für zusätzliches Selbstbewusstsein.