Verletztes Trio trübt Siegesfreude

Der FC Preußen Espelkamp hat den TuS Hiltrup 3:1 (1:0) bezwungen. Für die Truppe von Andreas Brandwein war es der dritte Sieg in Folge in der Fußball-Westfalenliga. Doch Freude wollte bei Espelkamps Trainer nach dem Schlusspfiff nicht wirklich aufkommen, denn mit Michael Wessel, Ben Klostermann und Stefan Langemann gibt es drei weitere Verletzte zu beklagen.

Preußen überließ die ersten fünf Minuten den Gästen aus dem Münsteraner Ortsteil. Doch mehr als zwei Schüsse, die das Tor von Nino vom Hofe verfehlten, sprangen dabei nicht heraus. Die erste Chance der Gastgeber hatte Langemann, der nach einer Flanke das agilen Justin Manske auf dem rechten Flügel mit seinem Kopfball an Gästetorhüter Romain Böcker scheiterte. In der 6. Minute wurde Dominic Schmidt von Hiltrups Yakup Kilinc an der linken Strafraumseite ohne jegliche Torgefahr gefoult. Den folgenden Elfmeter verwandelte Langemann sicher zum 1:0.