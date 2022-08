Verletzungsfrei oben angreifen

Fußball-Westfalenliga: Mit sieben externen Neuzugängen peilt der FC Preußen Espelkamp einen Platz in der Spitzengruppe an. Trainer Andreas Brandwein erwartet „ganz andere Saison“.

Espelkamp

Mit dem 2:2 im Testspiel gegen die U19 des DSC Arminia Bielefeld am Mittwochabend hat Westfalenligist FC Preußen Espelkamp die Vorbereitung abgeschlossen. An diesem Sonntag steht zunächst die erste Runde im Westfalenpokal beim SV Schmallenberg/Fredeburg und am Dienstag darauf die Kreispokalpartie beim SuS Holzhausen an, ehe am 14. August gegen den Lüner SV die Saison 2022/23 beginnt.

Von Klaus Münstermann