Die Gäste sind auf den letzten Platz abgerutscht. Doch Teamchef Marc Renner stellt klar: „Denjenigen, die gespielt haben, kann man keinen Vorwurf machen. Die Spieler haben sich sportlich bestens verkauft.“ Dafür gebe es aber keine Punkte. So gilt für das erste der vier West-Duelle am Krefelder Stadtwald die Devise: Verlieren verboten! Vor zwei Jahren endete der Vergleich 3:3. Ausgangslage und Dramaturgie sind nahezu identisch wie 2019. Das schürt auch Hoffnungen; damals stand ja am Ende die Versetzung. „Wir haben die schweren Brocken hinter uns. Jetzt geht die Saison so richtig los. Wir hoffen auf ein Endspiel in Düsseldorf“, sagt Trainer Marius Kur vor den entscheidenden Begegnungen gegen die Kontrahenten der unteren Tabellenhälfte, die nur ein Zähler trennt. Dass Sennelager (2:8 Punkte) hinter Krefeld, Rochusclub Düsseldorf und TK Kurhaus Aachen (alle 3:7 Punkte) die Rote Laterne hält, ficht Kur nicht weiter an. „Wir sind zwar Letzter, doch das ist noch lange nicht gegessen“, sagt er. „Wir wollen aus jedem Spieltag das Beste für uns machen und schauen nicht auf die Tabelle.“ Die Partie am Sonntag gegen die Krefelder, die vor dem Spieltag auf Rang acht den ersten Nichtabstiegsplatz innehaben, ist für Kur wie auch der 6:0 gewonnene Vergleich am dritten Spieltag gegen Köln ein „Sechs-Punkte-Spiel“. Gleiches gilt auch für die folgenden Duelle in Aachen (8. August) und in Düsseldorf (15. August).

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar