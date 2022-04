Verne überrascht den DSC II

In der Fußball-Bezirksliga 13 hat der SC Rot-Weiß Verne am 22. Spieltag für eine große Überraschung gesorgt.

22. Spieltag in der Fußball-Bezirksliga

Die Schnieders-Elf gewann beim Tabellenzweiten Delbrücker SC II mit 2:1 und hat nach dem 1:1-Remis des SV GW Anreppen in Geseke nun nur noch fünf Punkte Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz. Neben den bereits am Freitag abgesagten Spielen in Atteln und Marsberg fielen auch die Begegnungen BV Bad Lippspringe - FSV Bad Wünnenberg/Leiberg sowie SC Ostenland - DJK Mastbruch kurzfristig aus.