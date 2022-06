VfR Borgentreich feiert klaren Sieg zum Abschluss

Kreis Höxter

Der SV Höxter muss sich beim Meister knapp geschlagen geben. 0:1 verloren die Kreisstädter in der Fußball-Bezirksliga am letzten Spieltag der Saison in Detmold. Mit dem 6:0-Heimsieg gegen den TSC Steinheim schaffte der VfR Borgentreich einen schönen Abschluss, der beim heimischen Schützenfest gefeiert wurde.

Von Alexander Bendfeld