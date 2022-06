Viel Erfahrung für den FC Lübbecke

Fußball-A-Ligist FC Lübbecke verstärkt sich zwei weiteren Spielern. Mit den Zusagen von Watschagan Harutjunjan vom Bezirksligisten Preußen Espelkamp II und Jan-Guido Dyck vom A-Ligisten Union Minden sind die Planungen so gut wie abgeschlossen.

Watschagan Harutjunjan (Mitte) bejubelt seine Tore in der nächsten Saison für den FC Lübbecke.

„Wir sind überzeugt, dass wir eine gute Mannschaft auf die Beine gestellt haben“, sagt Geschäftsführer Sven Lindenblatt.

Mit den beiden jüngsten Zugängen bekommt die Mannschaft noch einmal viel Erfahrung dazu. Harutjunjan und Dyck prägten lange eine erfolgreiche Zeit beim FC Preußen und standen dann gemeinsam im Kader des SC BW Vehlage. Danach zog es Torjäger Harutjunjan über den Umweg VfL Klosterbauerschaft zurück zu den Preußen, während Dyck zuletzt bei Union Minden spielte.

„Es ist noch einmal eine neue Herausforderung, auf die ich mich sehr freue. Körperlich fühle ich mich so gut wie schon lange nicht mehr“, sagt Harutjunjan. In der abgelaufenen Saison erzielte der 31-Jährige 15 Tore in der Bezirksliga und schaffte mit Espelkamp den Klassenerhalt.

In der kommenden Spielzeit dürfte dann aber eher das Ziel Aufstieg angepeilt werden. „Wir haben eine gute Mannschaft am Start. Aber das gilt für SuS Holzhausen, TuS Tengern II oder TuS Gehlenbeck auch. Es wird sicherlich eine sehr spannende Saison in der Kreisliga A“, sagt Lindenblatt.

Während Jan-Guido Dyck zu den Lübbeckern wechselt, wird sein Bruder Marc-Oliver in der kommenden Saison wohl nicht mehr zur Verfügung stehen. „Marc-Oliver zieht beruflich nach Berlin. Wir hoffen aber, dass er seinen Pass in Lübbecke lässt und vielleicht mal spielt, wenn er auf Heimatbesuch ist“, ergänzt Lindenblatt.