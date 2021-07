Viel Grund zur Freude

Paderborn

Der jüngste Paderborner Reiter hat bei den Westfälischen Meisterschaften in Freudenberg den größten Erfolg gefeiert. Der erst 15-jährige Etienne de Sainte Fare sicherte sich mit seinem vierbeinigen Partner Sainte‘s Denpasar den Titel im Nachwuchschampionat der Junioren in der Dressur. Mit Best-Leistungen in beiden Wertungsprüfungen war es ein glatter Start-Ziel-Sieg für den talentierten Nachwuchsreiter vom RV Salzkotten.

Von Julia Pongratz