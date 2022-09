Viel Krampf, viel Stückwerk

Die Paderborn Dolphins haben das erste Relegationsspiel um den Aufstieg in die GFL 1 Nord beim Düsseldorfer Panther „nur“ mit 13:7 (0:7, 13:0, 0:0, 0:0) gewonnen. In einer Defense-Schlacht der erhoffte und ebenso verdiente Teilerfolg, aber gewiss kein Ruhekissen für das Rückspiel am 25. September im Hermann-Löns-Stadion. „Das ist ein total gefährliches Ergebnis. Es ist noch nichts entschieden“, sagte Präsident David Schmidtmann nach einem Treffen, das keinen Schönheitspreis verdiente.

Schockmoment schon Tage vor dem Kickoff: Weil Carlos Martin Nietos Vater einen Herzinfarkt erlitten hatte, bat der Quarterback den Verein, umgehend in die spanische Heimat zu einer Familie abreisen zu dürfen. Er bekam den Segen der Dolphins und fuhr unter Tränen. So lastete im bloß mäßig besetzten Stadion Benrath die Verantwortung für die Offense auf Youngster Finn Traphan. Da Kicker Hendrik Schröder noch in New York weilte, fehlten dem Gast zwei zentrale Akteure.