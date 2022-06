Vier Tore fehlen – Abstieg

Tengern

Am Ende war es ein Wechselbad der Gefühle auf dem Tengeraner Sportplatz. Als Robin Schnake in der vierten Minute der Nachspielzeit das 3:2 für den TuS Tengern II erzielte, kannte der Jubel im TuS-Anhang keine Grenzen. Nur wenige Sekunden nach dem Abpfiff herrschte dann aber die Gewissheit, dass dieser 3:2 (0:1)-Sieg gegen den SV Oetinghausen nicht zum Klassenerhalt reicht. Dementsprechend groß die Niedergeschlagenheit. Vier Tore fehlten den „Kleeblätter“ am Ende im Vergleich mit dem punktgleichen FT Dützen.

Von Michael Meier