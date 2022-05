Vier Tore in der zweiten Halbzeit

Philippe Soethe (2), Pascal Hannibal und Tobias Puhl schossen auf dem Kunstrasenplatz in Eversen mit ihren Toren den Heimerfolg heraus. „Wir lagen zur Pause zurück, obwohl wir speziell in den ersten zehn Minuten richtig gut im Spiel waren“, berichtete Schnatmann. Bei zwei guten Möglichkeiten hätte sein Team in Führung gehen können. Dabei fehlten Tobias Puhl bei einem Schuss an die Unterkante der Latte nur Zentimeter. „Gefühlt mit der ersten Chance der Gäste mussten wir dann das Gegentor hinnehmen“, blickte Nieheims Coach auf das 0:1. Der Treffer von Tom Jungeblodt war nach dem Geschmack des neuen Steinhagener Trainers und Ex-Profis Jörg Böhme, der bei der Spvg. erstmals an der Seitenlinie stand. Er soll den Landesliga-Dino zum Klassenerhalt führen. In Eversen aber durfte der FC Nieheim jubeln.

