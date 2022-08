Viermal auf dem Podest

Teilnehmer an der Deutschen Meisterschaft in München: die Altenbekener Sportschützen Nick Nolte und Gerd Altmiks.

Dazu gehören Susanne Koch, die sich in der Disziplin Luftgewehr Auflage Damen mit 315,1 Ringen den ersten Platz sichern konnte. In der Klasse Luftgewehr Damen 2 gelang Susanne Schäfers mit 401,7 Ringen der Sprung auf den dritten Platz. Ebenfalls Bronze mit dem Luftgewehr belegte die Mannschaft Herren 3 mit 1162,0 Ringen und den Schützen Norbert Kemper (378,0 Ringe), Daniel Reker (387,3 Ringe) und Gerd Altmiks (296,7 Ringe). In der Disziplin Kleinkaliber 3x20 Schuss Herren 3 erreichte Gerd Altmiks mit 559 Ringen Rang drei und damit den vierten Podestplatz für die Altenbekener Sportschützen.

Mit den guten Ergebnissen bei den Landesmeisterschaften konnten sich darüber hinaus zwei Schützen für die kommenden Deutschen Meisterschaften in München qualifizieren. Gerd Altmiks startet dort Ende August in den Disziplinen Luftgewehr, KK 3 x 20 Schuss und KK Liegend. Nick Nolte, der ebenso wie Daniel Reker die Qualifikation mit dem Luftgewehr nur knapp verpasste, tritt für die SG Heepen bei den deutschen Meisterschaften in der Disziplin KK 100 m an.

Für am Schießsport interessierte Jugendliche, besteht die Möglichkeit zum Training jeweils montags ab 18 Uhr in der Schießstube der Eggelandhalle Altenbeken. Das wöchentliche Training für Erwachsene findet dort donnerstags ab 20:00 Uhr statt.