Vierter Sieg: Neuenbeken belohnt sich im Derby

Fußball-Landesligist SCV Neuenbeken hat seine Erfolgsserie fortgesetzt und das Derby in der Bekekampfbahn gegen den Hövelhofer SV deutlich mit 5:1 (2:1) gewonnen. Es war der vierte Sieg im vierten Spiel für den SCV, während der HSV nach fünf Partien erst vier Zähler auf dem Konto hat.

Die Bilanz des SCV Neuenbeken und Trainer Marco Cirrincione ist in dieser Saison weiter makellos.

Vor nur wenig mehr als 150 Zuschauern setzten sich die Hausherren letztlich auch in dieser Höhe verdient durch. „Ich bin sehr zufrieden. Wir haben unsere Aufgabe erfüllt“, sagte Marco Cirrincione nach dem Abpfiff im Beketal. Neuenbekens Trainer freute sich besonders darüber, dass auch zwei Eckbälle zum Erfolg beigetragen hatten. „Das haben wir in den vergangenen Wochen immer wieder trainiert. Nun sind wir belohnt worden“, erinnerte Cirrincione an die Treffer von Markus Dalecki zum 1:1 und Jan-Steven Erisa zum 4:1. Beide Male hatte Miguel Soylu die Ecke geschlagen.