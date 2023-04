Bezirksliga: SC Vlotho verliert gegen FSC Eisbergen 2:4 (1:1)

„Ich weiß nicht, was ich sagen soll“

Vlotho

Das war ein Osterwochenende zum Vergessen für den SC Vlotho in der Fußball Bezirksliga. Nach dem bitteren 1:5 (0:0) am Gründonnerstag in Oetinghausen setzte es gestern im Heimspiel nach einer 2:1-Führung gegen den FSC Eisbergen eine 2:4-Pleite.

Von Yvonne Gottschlich