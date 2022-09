Die Abwehr bekommt ein Sonderlob

Das zweite Spiel, der zweite Sieg: die Herren des TuS Westfalia Vlotho-Uffeln kehrten mit einem 25:14 (15:9)-Sieg vom Bezirksliga-Auswärtsspiel vom HSV Minden-Nord II zurück. Ein Sonderlob verteilte Spielertrainer Fabian Arning dabei an alle, die in der Abwehr angepackt haben.

Mit acht Toren und einer starken Abwehrleistung war Michael Ziemann (M.) am klaren Sieg in Minden beteiligt.

Zusammen mit den beiden Torhütern Tobias Klocke und Jannik Uffmann kassierte der TuS beim schwer einzuschätzenden Gegner nur 14 Gegentore in den gesamten 60 Minuten. Die beiden Torhüter fischten nahezu alles weg, was überhaupt auf sie zu kam. Dabei feierte Uffmann sein Debüt in der Bezirksliga und blieb 12 Minuten ohne Treffer aus dem Spiel heraus. Lediglich zwei Siebenmeter musste er aus dem Netz holen. „An einem war er dran, das war ärgerlich, der andere war sehr gut geworfen“, berichtete Arning.