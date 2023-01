Mit Spaß ins Spitzenspiel

Handball, Bezirksliga, Herren: TuS Vlotho-Uffeln empfängt TuS Möllbergen II am Samstag

Vlotho

Gleich zum Jahresauftakt und nach der Trainingspause steht für die Herren des TuS Westfalia Vlotho-Uffeln das Spitzenspiel gegen den ungeschlagenen Tabellenführer TuS Möllbergen II auf dem Programm. Am Samstag ab 19 Uhr wird es in der Sporthalle Jägerort heiß her gehen.

Von Yvonne Gottschlich