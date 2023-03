Vlotho: Nachwuchsreiter zeigen in Valdorf ihr Können

Vlotho

Die Reitanlage am Hof Rethemeier an der Lemgoer Straße funkelt wieder. Viele fleißige Mitglieder des Reit- und Fahrverein „Fridericus Rex“ Valdorf haben für das Hallenturnier alles hergerichtet. Am 11. und 12. März werden zum Hallenturnier viele Nachwuchsreiter erwartet.

Von Yvonne Gottschlich