Volle Kapelle mit halbem Kader

Lutz Heiny, Marek Nissen und Yannick Dräger (von links) kommen gegen den Berliner Mijajlo Marsenic zu spät. Am Samstag geht‘s gegen Kiel.

„Es gibt keine Alternative, als alles zu geben“, stellt Emir Kurtagic vor dem Heimspiel-Hit am Samstagabend in der möglicherweise erstmals ausverkauften Merkur Arena (20.30 Uhr) klar. In der Woche waren bereits mehr als 1000 der 1600 verfügbaren Karten vergriffen.