Voller Terminkalender

Die Reiter der Leistungsklassen LK0/7 und 6 werden ihre Besten in der Dressur und im Springen Ende August in Destel ermitteln. Zu den Titelverteidigerinnen zählt Lara-Sophie Röhling vom RV Destel.

Herausforderungen hat der Verband schon viele gemeistert. Unabhängig voneinander setzten sich 1921 in den früheren Kreisen Lübbecke und Minden Pferdefreunde zusammen, um einen Verein zu gründen. Wie der KRV wurde auch der Pferdezuchtverein Minden-Lübbecke in diesem Jahr 100 Jahre alt. Das wollen Sportler und Züchter am Mittwoch vor Himmelfahrt 2022 in Preußisch Ströhen feiern.