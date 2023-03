Kreis Höxter

Was für ein Volleyball-Feierwochenende im Kreis Höxter. Die Frauen des SV Dringenberg und die Männer des TuS Willebadessen machen vorzeitig ihre Landesliga-Meisterstücke perfekt und steigen in die Verbandsliga auf. Die Frauen des SV Höxter bejubeln in der Bezirksliga ebenfalls den Titelgewinn und schlagen in der kommenden Saison in der Landesliga auf.

Von Jonas Gröne