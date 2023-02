Zwei Siege fehlen zum Wiederaufstieg

Da waren es nur noch zwei: Zwei Siege aus drei Spielen benötigen die Volleyballerinnen des VoR Paderborn noch, um den Wiederaufstieg in die Dritte Liga zu schaffen. Am Wochenende geht es zum TV Gladbeck.

Der Gastgeber steht als Schlusslicht der Aufstiegsrunde nicht mehr unter Druck und kann befreit aufspielen. Malin Griesel, Mannschaftsführerin des VoR, findet warnende Worte: „Gladbeck hat ein junges Team mit vielen Talenten. Der Verein hat sich neu orientiert, setzt auf starken Nachwuchs und hat einen raffinierten Trainer. Das wird eine schwere Aufgabe.“ Wie schwer, zeigt das jüngste Ergebnis der Gladbecker, die beim Tabellenzweiten TV Hürth mit 2:0-Sätzen führten und am Ende nur hauchdünn im fünften Durchgang 2:3 verloren. Anpfiff in der Artur-Schirrmacher-Sporthalle in Gladbeck: Samstag, 19 Uhr.