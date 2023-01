Kreis Höxter.

Nach der Absage des Neujahrsspringens in Brakel wird die Reihe der Reitturniere 2023 im Kreis Höxter am Wochenende 25. und 26. Februar mit dem Hallenturnier in Steinheim eröffnet. Höhepunkte im Reitsportjahr des Kreises Höxter/Warburg sind die Sudheimer Outdoors im April und die Westfälischen Meisterschaften der Voltigierer in Brakel am 24./25. Juni.