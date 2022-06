Vom Auf- zum Absteiger?

Lübbecke

Wenn der TuS N-Lübbecke in der nächsten Saison nach dem bevorstehenden Abstieg neu durchstartet, muss er in der 19er-Liga zwei Spiele mehr als in der 1. Liga bestreiten, Saisonbeginn ist am ersten September-Wochenende. Bis dahin fallen noch einige Entscheidungen, in die ehemalige und künftige Spieler des TuS verwickelt sind.

Von Lars Krückemeyer