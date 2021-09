„Vom Dreikampf fasziniert“

Wenn am Sonntag, 12. September, der 37. Bad Arolsener Twistesee-Triathlon gestartet wird, dann ist der Wormelner Thomas Friebe als Mitglied der Organisationsgruppe des gastgebenden VfL Bad Arolsen voll im Einsatz. Der frühere Landes- und Bezirksligafußballer hat vor vier Jahren den anspruchsvollen und abwechslungsreichen Triathlon-Ausdauermix aus Schwimmen, Rad fahren und Laufen für sich entdeckt.

„Die Faszination Triathlon liegt in der Kombination der drei Disziplinen“, sagt der 37- jährige Familienvater, der im Verein auf der Sprintdistanz startet und beim Allgäu-Triathlon in Bühl am Alpsee jetzt seinen ersten Triathlon über die Mitteldistanz absolvierte.