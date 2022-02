„Vom Quatschen wird man nicht Erster!“

Die frühe Trennung von Tim Daseking (Trainer und Sportlicher Leiter) nach nur sechs Spieltagen, Personalnot und aktuell der siebte Platz: Der FC Preußen Espelkamp hatte sich die Saison ganz anders vorgestellt. Das inzwischen nicht mehr ganz so neue Trainerduo Andreas Brandwein/Olaf Sieweke arbeitet in enger Absprache mit dem Vorsitzenden Jens Dawurske und Eike Wilmsmeyer (2. Mannschaft und Jugend) und hat Veränderungen in der Mannschaft vorgenommen. Ihre wichtigsten Pläne: „Wir wollen junge Leute aus der Umgebung holen, keine zum Abkassieren. Und wir müssen das Vereindenken in die Köpfe bekommen.“

