Vom starken Start gezehrt

In der 2. Basketball-Regionalliga haben die Accent Baskets Salzkotten mit dem 78:51-Heimerfolg über den TSVE Bielefeld einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt gemacht. In der Oberliga bleiben die Herren des VfL Schlangen dem Tabellenführer BBG Herford II dicht auf den Fersen

2. Regionalliga Herren

Accent Baskets Salzkotten - TSVE Bielefeld 78:51. Die Sälzer siegten unter schwierigen Voraussetzungen. Coach Stefan Schettke und Center Thomas Stukenberg mussten kurzfristig passen. So übernahm Raimund Heggemann das Coaching, während Routinier Marius Nolte gemeinsam mit Daniel Lieneke auf dem Feld aushalf. Mit aufmerksamer Defensive wurde schnell ein 18:4-Vorsprung herausgeworfen, der bis zur Pause auf 38:19 anwuchs. Nach der Halbzeit ließen die kämpferisch starken Hausherren nichts mehr anbrennen. Julius Veenhof (16), Tom Wittmann (14), Denis Federici (11) und Alexander Engel (11) trafen zweistellig. Auch Nolte (8) und Lieneke (3) steuerten Punkte bei.

Paderborn Baskets II - Citybaskets Recklinghausen II 94:82. „Mit den 82 Punkten der Gäste bin ich nicht einverstanden. Wir waren in der Verteidigung oft zu nachlässig“, kritisierte Milos Stankovic. Der Baskets-Trainer freute sich aber über ein richtig gutes erstes Viertel, das mit 33:12 an sein Team gegangen war. Anschließend glänzten die Baskets nicht mehr, gerieten aber auch nie mehr in Gefahr und leisteten den Accent Baskets Salzkotten so wichtige Schützenhilfe.

Oberliga Herren

VfL Schlangen - Hertener Löwen II 73:44. Die Hausherren gewannen ein richtig gutes erstes Viertel mit 34:9. „Da haben wir unser ganzes Repertoire gezeigt“, sagte ein zufriedener Trainer Sinan Erbas, dessen Team einen letztlich nie gefährdeten Sieg einfuhr.

Landesliga Herren

Paderborn Baskets IV - SC GW Paderborn 80:72. „Das war sicherlich nicht unser bestes Saisonspiel. Aber ich bin froh, dass wir gewonnen und so vorzeitig die Aufstiegsrunde erreicht haben“, resümierte Udo Brockmann nach dem Stadtderby. Der Baskets-Trainer musste auf mehrere Akteure verzichten. So blieb die Partie lange ausgeglichen. „Dann haben wir aber endlich mehr Energie auf das Feld gebracht und sind davongezogen“, sagte Brockmann.

SC Borchen - TV Salzkotten II 55:103. Die Sälzer schlossen die Vorrunde mit dem zehnten Sieg in Folge ab, feierten nach dem 106:57 über den SC GW innerhalb von nur fünf Tagen den zweiten Hunderter und gehen auch als Favorit in die Aufstiegsrunde. Für diese haben sich aus der zweiten Vorrundengruppe mit dem Gütersloher TV und dem Bünder TV bereits zwei Traditionsvereine qualifiziert. Der SCB darf trotz der klaren Niederlage weiter auf den Einzug in die Aufstiegsrunde hoffen. Dafür würde ein Sieg im Nachholspiel bei der DJK Delbrück am Karnevalssonntag reichen.

Landesliga Damen

VfL Schlangen - SC GW Paderborn 47:42. Anders als noch im Hinspiel, das der VfL mit 62:43 gewonnen hatte, blieb dieses Derby knapp. Beide Teams mussten ersatzgeschwächt antreten. Die Paderbornerinnen erwischten den besseren Start, ehe der VfL aufwachte und zur Pause 29:16 führte. Der SC GW kämpfte sich zurück, bevor Violetta Hopfauf zu Beginn des Schlussviertels die Schlängerinnen mit fünf Punkten in Folge endgülig auf die Siegerstraße brachte.