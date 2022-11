Kreis Höxter

In der Frauenfußball-Landesliga steht am ersten Adventssonntag das Derby zwischen Phönix Höxter und dem FFC Nethegau I auf dem Plan. Die Gäste sind in der Höxteraner Weserkampfbahn der Favorit. Die U23 des FFC empfängt bereits an diesem Samstag im Top-Spiel den Bezirksliga-Spitzenreiter VfB Schloß Holte.

Von Lena Brinkmann