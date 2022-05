„Wir sind startklar und freuen uns auf möglichst viele Kinder“, sagt Anna Moritz. 15 Sportarten bieten zwölf Höxteraner Vereine bei der ersten Kinderolympiade am Samstag, 11. Juni, von 10 bis 17 Uhr am Godelheimer See zum Ausprobieren an.

Kinderolympiade: Zwölf Höxteraner Vereine bieten 15 Sportarten zum Ausprobieren am Godelheimer See an

Gemeinsam haben Höxteraner Vereine ein sportliches Programm für Kinder zusammengestellt (von links) Rainer Sievers (Reiterverein für das Corveyer Land, Hermann Nutt (HLC Höxter), Jens Hoeptner (TC Godelheim), Christoph Rode (Phönix Höxter), Anna Moritz (Sportwissenschaftlerin, HLC Höxter), Eckehard Hemesoth (DLRG Ortsgruppe Höxter) und Bürgermeister Daniel Hartmann präsentieren die 1. Kinderolympiade am Godelheimer See.

Idee kam im Lockdown

Die Sportwissenschaftlerin hatte während des Corona-Lockdowns die Idee zu diesem Event und fand mit ihrem Vorschlag, es gemeinsam als großes Projekt mit verschiedenen Sportvereinen des Stadtgebietes umzusetzen, in Bürgermeister Daniel Hartmann schnell einen Befürworter. „Gemeinschaft zu erleben und Sport zu treiben, ist für Kinder wichtig. In diesen Zeiten mehr denn je“, sagte Hartmann bei der Präsentation der Kinderolympiade an den Godelheimer Seen.

Sportarten und Vereine Foto: Diese Sportarten sind im Angebot: Fußball, Leichtathletik, Rudern, Schwimmen, Skateboard, Kanu, Basketball, Tischtennis, Tennis, Handball, Rettungsschwimmen, Badminton, Reiten, Trampolinturnen, Judo.

Diese Vereine sind dabei: HLC Höxter, TC Godelheim, TV Rot Weiß Höxter, SV Höxter, Phönix Höxter, TTV Höxter, DLRG Ortsgruppe Höxter, Wassersport Höxter, Ruderverein Höxter, Reit- und Fahrverein für das Corveyer Land, TuS Ovenhausen und der Roll- und Kulturverein Fürstenberg. ...

Von Badminton über Rettungsschwimmen, Trampolinturnen, Fußball und Reiten bis Tennis und Kanufahren reicht das umfangreiche Angebot. Die Kinder, die acht der 15 Sportarten ausprobiert haben, bekommen eine Goldmedaille. „Wir würden uns vor allem freuen, wenn Kinder mal die Sportarten ausprobieren, die sie noch nicht kennen. Vielleicht entdecken sie ja ungeahnte Talente und gehen dann in einem Sportverein weiter zum Training“, erklärt Anna Moritz den Hintergrund des Events.

Zwölf Vereine, ein Ziel

Die teilnehmenden Vereine legen Wert darauf, sich als Einheit zu präsentieren. „Wir haben ja alle das gleiche Ziel: Wir wollen Kinder zu mehr Bewegung animieren“, betont die Sportwissenschaftlerin.

Übergang vom Kinderturnen zur Sportart

Die Zielgruppe der Teilnehmer von acht bis zwölf Jahren ist bewusst gewählt. „Die Bewegungskurse in den unteren Altersklassen sind in den Vereinen in der Regel sehr voll. Wenn es danach darum geht, sich für eine Sportart zu entscheiden, ist der Sprung für viele Kinder groß“, weiß Moritz aus Erfahrung. Um die Barriere so klein wie möglich zu halten, stellen die zwölf Vereine ihre Angebote vor.

Schulpferde am See

Der Reiterverein für das Corveyer Land wird unter anderem mit Schulpferden vertreten sein. „Wir zeigen den Kindern, wie man richtig auf den Pferden sitzt. Vielleicht ist auch eine Runde an der Longe möglich“, blickt Rainer Sievers, stellvertretender Vorsitzender des Vereins, voraus. An allen Stationen, die auf dem Freizeitgelände am Godelheimer See aufgebaut sind, haben die Kinder die Möglichkeit, erste Erfahrungen mit den 15 Sportarten und so zugleich Stempel für die Goldmedaille zu sammeln. „Wir freuen uns, dass letztlich 15 Sportarten zusammen gekommen sind. So präsentieren wir ein breites Spektrum“, sagt Anna Moritz. Die Medaille gibt es für acht absolvierte Stationen.

„Jeder ist willkommen“

Die Werbetrommel haben die Höxteraner schon kräftig gerührt. Sie haben ihr Projekt in den Grundschulen der Kernstadt und den Ortschaften ebenso vorgestellt, wie in den unteren Klassen der weiterführenden Schulen. „Wir freuen uns über jedes Kind, das mitmachen möchte. Auch, wer vergessen hat, sich in der Schule anzumelden oder sich erst kurzfristig entscheidet, ist herzlich willkommen“, sagt Anna Moritz.

Info-Flyer in drei Sprachen übersetzt

Ausdrücklich sind auch Kinder aus Flüchtlingsfamilien eingeladen. Dazu arbeitet das Orga-Team mit dem Höxteraner Welcome-Verein zusammen und fertigte die Info-Flyer auch auf englisch, arabisch und russisch an.

Dafür, dass es ein Familiennachmittag wird, soll das Rahmenprogramm sorgen. Bewegungsstationen für jüngere und auch für ältere Geschwisterkinder runden die Olympiade ab.