VoR-Damen müssen „abliefern“

Nicht gespielt und trotzdem irgendwie verloren: Weil der TSV Bayer Leverkusen II den Spitzenreiter TV Cloppenburg am Sonntag überraschend mit 3:0 geschlagen hat, sind die Frauen des VoR Paderborn (15 Zähler) in der Abstiegsrunde der Dritten Liga West auf den fünften Rang, einen direkten Abstiegsplatz, zurückgefallen.

Die Paderbornerinnen empfangen am Sonntag um 16 Uhr den starken Tabellenzweiten TV Eiche Horn Bremen in der Sporthalle des Pelizaeus-Gymnasiums. Kapitänin beim Gegner ist Dominice Steffen (34), eine erfahrene Erstliga-Spielerin, die in ihrer Vita 43 Einsätze in der A-Nationalmannschaft aufweist und in der MVP-Wertung einen Top 5-Platz hat.

„Wir haben noch drei Chancen, stehen aber unter Zugzwang und müssen abliefern. Das ist uns bewusst“, sagt Trainerin Susanna Turner. Im intensiven Training wurde viel an der Chancenverwertung gearbeitet. „Wir haben versucht, Stabilität und Ruhe reinzubringen. Unter Druck zu sein, bedeutet viel Stress für alle.“ Dazu komme, dass etliche Spielerinnen hochbelastet seien, da sie bei den Westdeutschen Jugendmeisterschaften aktiv waren. „Die Stimmung ist gut. Das Team hat sich vorgenommen, zu kämpfen. Wir sind hoffentlich gut gerüstet.“

Chancen besser nutzen, Führungen besser halten, konsequent weiterspielen, druckvoll agieren – „da habe ich Vertrauen, dass wir einen Schritt nach vorne gemacht haben. Das brauchen wir auch für eine Chance“, sagt Susanna Turner, die auf die Renaissance alter VoR-Tugenden setzt: druckvolles Aufschlagspiel, gute Block-Feld-Abwehr.