Vor dem Training gibt es Haferriegel

Henkel ist seit November 2019 im Sportinternat Paderborn tätig und hat vorab an der Fachhochschule Münster ihr Studium zur Oecotrophologin erfolgreich abgeschlossen. Die Bachelorarbeit mit dem Titel „Schulverpflegung an den Paderborner Schulen in städtischer Trägerschaft“ schrieb sie in Anbindung an das Schulverwaltungsamt der Stadt Paderborn.

Henkel ist in Deutschland die erste festangestellte Ernährungswissenschaftlerin an einem Sportinternat. Profitieren sollen von ihrer Expertise aber nicht nur die Bewohner des Sportinternats. Henkel möchte bei den Menschen, mit denen sie arbeitet, das Bewusstsein schaffen, was sportgerechte Ernährung bedeutet und wie diese leistungssteigernd wirken kann. „Bei einigen kann tatsächlich durch die richtige Ernährung mehr in ihrer jeweiligen Sportart rausgeholt werden“, weiß Henkel. Sie betreibt somit Ernährungsbildung im Sportinternat: „Was genau brauche ich beim Sport? Was genau ist gesunde Ernährung? Auch gilt es, Regenerationsabläufe zu beachten, die Belastung gut zu steuern und Schule, Training und Nahrungsaufnahmen perfekt zu koordinieren.“

Bei insgesamt vier Mahlzeiten am Tag im Sportinternat hat Henkel unter anderem den Nachmittagssnack erweitert, sodass es vor dem Training Haferriegel, Shakes oder etwa Laugenbrezeln gibt. Die gebürtige Rhedaranerin sucht das individuelle Gespräch mit den Bewohnern. Ihre Schützlinge führen Ernährungstagebücher, um bewusster essen zu lernen. Im Anschluss prüft Henkel die Energiezufuhr. So arbeitet sie beispielsweise aktuell mit Cynthia Kwofie und Simon Büthe vom LC Paderborn und Luca Rammelmann von den Untouchables Paderborn intensiv zusammen.

Jeder Sportler ist individuell. Es ist von Bedeutung, in welcher Trainingsphase er sich befindet. So entwickelt sie derzeit einen Ernährungsplan für Simon Büthe, der die Aufbauphase unterstützt. Dabei ist eine gesteigerte Energiezufuhr wichtig, um unter anderem den Muskelaufbau voranzutreiben. „Die Arbeit mit Nele als Oecotrophologin ist für uns ein Alleinstellungsmerkmal und auch ein wichtiger Punkt in der Entscheidungshilfe der jungen Sportler und deren Eltern, wenn sie über einen Einzug in das Sportinternat nachdenken. Auch angesichts einer Förderung der Sportstiftung NRW können wir hier einen wichtigen Schwerpunkt setzen“, zeigt sich Internatsleiter Matthias Hellmig dankbar und blickt positiv in die Zukunft.

Nicht nur die 40 Internatsbewohner können die Expertise der 27-Jährigen in Anspruch nehmen. Jeder Sportverein des Kreises Paderborn oder auch Einzelsportler können sich von Henkel beraten als auch für Spiele Frühstücks- und Lunchpakete zusammenstellen lassen. Die Untouchables Paderborn haben diesen Service bereits für ihr 20-köpfiges Bundesliga-Team wahrgenommen. Auch Vorträge bietet Henkel an, um das Thema sportgerechte Ernährung näherzubringen.

Abschließend unterstreichen J. Uwe Diedam und Martin Hornberger als Geschäftsführer der Forum Paderborner Spitzensport gGmbH die Wichtigkeit des Sportinternats in seiner aktuellen Qualität: „Das Sportinternat Paderborn steigert durch dieses Angebot weiter seine Attraktivität und ist ein guter Botschafter für die Sportstadt Paderborn über die Stadtgrenze hinaus.“ Interessierte an einzelnen Angeboten oder am Gesamt-Paket der Oecotropho-login wenden sich bitte per Mail an Nele Henkel: n.henkel@sportinternat-pb.de