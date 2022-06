Das heimische Gerätturnen hat sich nach langer Corona-Pause mit einem Wettkampf vor Publikum zurückgemeldet. Turner aus zehn Vereinen kamen zum Gauliga-Auftakt in der Andreas-Winter-Sporthalle in Schloß Neuhaus zusammen.

Die dünne Besetzung mancher Ligen zeigte, dass in der trainings- und wettkampfarmen Pandemie etliche Mädchen und Jungen mit dem Turnen aufgehört haben. So gingen bei den Jungen nur zwei Mannschaften an den Start. Mit 1,35 Punkten Vorsprung belegte die Riege des TSV 1887 Schloß Neuhaus Platz eins vor dem TV 1875 Paderborn.

In der Liga 1 der Mädchen starteten ebenfalls nur drei Mannschaften. Die erste Vertretung des SC Grün Weiß Paderborn errang mit 142,50 Punkten und fast sechs Zählern Vorsprung den ersten Platz in Liga 1. Dahinter reihten sich der SCV Neuenbeken und TSV 1887 Schloß Neuhaus ein.

Die Liga 2 war mit sechs Mannschaften schon besser besetzt. Hier setzte sich die „Erste“ des SV Marienloh durch und erreichte den ersten Platz. Der TV 1864 Salzkotten 1 belegte den zweiten Platz, die zweite Mannschaft des SC Grün Weiß Paderborn landete auf Rang drei.

Erfreulich war die Besetzung in den Ligen 3 und 4. Hier gingen insgesamt 15 Mannschaften an den Start. In Liga 3 setzte sich die 2. Mannschaft des TSV 1887 Schloß Neuhaus durch. Auf den Plätzen folgten der TuS Bad Wünnenberg 1 und SC Grün Weiß Paderborn 3. Auf dem Podest in der 4. Liga stand ganz oben die erste Mannschaft des TV 1895 Steinheim. Silber ging an den SV Grün Weiß Dahl 1, Bronze an den TV 1864 Salzkotten 2.

Beim SC Grün-Weiß, der als einziger Verein vier Teams aufbot, waren sie mit den starken Leistungen ihrer 27 Turnerinnen im Alter von acht bis 25 Jahren (trotz erschwerter Trainingsbedingungen) mehr als zufrieden. Geräte-Beste in ihrer Klasse wurden Carmen Fong am Balken, Kitty Fong am Boden, Greta Nettekoven am Boden und Luise Jungkamp am Balken.