Vorfreude trifft Ungewissheit

Delbrück

Vor fast genau einem Jahr ist der Spielbetrieb in der 3. Volleyball-Liga der Männer pandemiebedingt eingestellt worden. Nun aber steht ein Neuanfang ins Haus. Elf Teams nehmen an diesem Wochenende die Spielzeit 2021/22 in Angriff. Darunter ist die DJK Delbrück. Die Mannschaft von Uli Kussin stellt sich am Samstag ab 19 Uhr beim TVA Hürth vor.

Von Jochem Schulze