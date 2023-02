Vorstand: „Es gab kein Wort des Bedauerns“

Die Spannungen im Fußballkreis Lübbecke halten an. Aufgrund der Vorfälle im Hinrunden-Spiel der Kreisliga A hat der TuS Eintracht Tonnenheide entschieden, dass die Reserve zum C-Liga-Spiel bei Türk Gücü Espelkamp II am 23. Februar nicht antritt.

Immer wieder Ärger mit Türk Gücü: Eintracht Tonnenheide hat sich aufgrund der Vorfälle im Hinrundenspiel der Kreisliga A (Foto) dazu entschlossen, am Donnerstag in der C-Liga nicht bei Türk Gücü II anzutreten.

Der TuS Eintracht Tonnenheide zieht seine Konsequenzen aus den Vorfällen bei Spielen gegen Türk Gücü Espelkamp. Der Verein hat entschieden, dass die zweite Mannschaft in der Kreisliga C zum ersten Punktspiel des Jahres am Donnerstag, 23. Februar, nicht bei Türk Gücü II antritt. Die Punkte wandern kampflos an den Gegner.