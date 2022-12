Vorzeitige Bescherung

Die Uni Baskets Paderborn haben ihre Fans in der 2. Basketball-Bundesliga ProA bereits vor dem Weihnachtsfest beschert. Das Team von Steven Esterkamp schlug die Artland Dragons Quakenbrück in einer stets hochspannenden Partie mit 85:83 (48:46).

In der aufregenden Schlussphase erzielten die Hausherren die letzten sechs Punkte in Folge und machten so ein 79:83 noch wett. Mann des Abends war Buzz Anthony. Paderborns Playmaker markierte 0,5 Sekunden vor der Schlusssirene mit einem spektakulären Korbleger die entscheidenden Zähler.