Vössing kämpft sich durch

Paderborn

Die 47. Deutschen Squash-Einzelmeisterschaften in Hamburg haben am Freitag begonnen. Die Vertreter des Paderborner SC sind erfolgreich ins Turnier gestartet. Titelverteidiger Raphael Kandra räumte in der ersten Runde Ü60-Senior Peter Perivoitos (Sportinsel Stuttgart) in drei flotten Sätzen aus dem Weg – 11:0, 11:0, 11:1.