Wackere Tengeraner verpassen Überraschung

So bejubelte der TuS Tengern die Führung gegen Gievenbeck.

Zweimal hatte Pawel Zieba in der Schlussphase die Chance zum Ausgleich, scheiterte aber nach einer schönen Kombination über die eingewechselten Felix Kammann und Kevin Hübert (84.) sowie bei einem 20-Meter-Schuss in der Nachspielzeit am starken Torwart Nico Eschhaus.