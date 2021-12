Der Warburger Sportverein und der Tennisclub Blau-Weiß Daseburg haben am vergangenen Samstag ihre Kooperation beschlossen.

Damit stehen den Mitgliedern des Warburger Vereins die Center Courts in Daseburg offen, andersherum profitieren die Clubmitglieder von den Angeboten des Sportvereins, der ein breites Spektrum an Sport, Fitness und Freizeitaktivitäten an der Diemelaue bietet.