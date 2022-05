Tennis: Erfolgreicher Start in die Sommerrunde

Kreis Höxter

Die Warburger Tennis-Senioren sind erfolgreich in die Saison gestartet. In Gladbeck verbuchten sie gleich zum Auftakt der Sommerrunde gleich den ersten Sieg in der Westfalenliga. Stark agierten auch die Damen aus Bad Driburg und Willebadessen.

Von Inge Stegnjajic