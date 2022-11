Warm up für die Hammerspiele

Lübbecke

Das Aufsehen im Juni war groß, als Motor Saporoschje als 20. Mannschaft in die 2. Handball-Bundesliga aufgenommen wurde. Nicht allen Vereinen gefiel das. Am Freitag, 25. November, reist der TuS N-Lübbecke nach Düsseldorf an.

Von Lars Krückemeyer