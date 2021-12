Warnung vor Torjäger Celik

Steinhagen

Trotz des Spielabbruchs auf der „Eisbahn“ in Kirchlengern vor einer Woche hat Spvg. Steinhagen bewiesen, dass die Landesliga-Fußballer den 1:2-Rückschlag gegen Brakel verkraftet haben. Vor dem Heimspiel gegen FC Bad Oeynhausen (Anstoß schon 14 Uhr) sagt Trainer Igor Sreckovic: „Für uns ist das eine sehr wichtige Partie, da müssen noch mal alle an die Schmerzgrenze gehen. Wir wollen den Abstand zu Oeynhausen mindestens halten und am besten mit einem Sieg in die Winterpause gehen.“

Von Gunnar Feicht