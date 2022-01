Was willste mehr?

„Heinz-Hermann ...wer? Das würden sich nicht nur Tengerns Fußballer fragen, denn alle nennen ihn nur Doc. „Den Spitznamen hat mir der Klassenlehrer in der 4. Klasse verpasst. Mein Vater wurde auch schon so genannt“, berichtet Kelle. Ein Spitzname, der sein Markenzeichen werden sollte.

Es ist eine Geschichte aus einer anderen Zeit. Als noch Schallplatten gehört wurden, es weder Youtube noch Streaming-Dienste gab. Der gebürtige Bad Oeynhausener, aufgewachsen am Sportplatz Mennighüffen, entdeckt seine Liebe und Gefühl für Musik als Jugendlicher beim CVJM Mennighüffen. „Alle zwei Wochen haben wir im Gemeindehaus Disco gemacht, die hieß Pop und Rock mit DJ Doc. Wir haben von überall her die Platten besorgt. Der Pfarrer war sehr modern und offen für alles“, erinnert sich der damals 17-Jährige. „Ich hatte zunächst nur einen Plattenspieler zur Verfügung. Dann haben wir 99 Pfennig Eintritt genommen und damit weiter investiert“, erinnert er sich.

Akkreditierungen pflastern seinen Weg: Doc Kelle zeigt einen Ausweis für ein Konzert von Michael Jackson. Foto: Krückemeyer

Studium in Bochum

Dass einmal ein Beruf daraus werden würde, ist weit weg. Nach dem Abitur in Herford entscheidet sich Doc Kelle für die Bundeswehr. „Zwei Jahre war ich in Barnstorf und um ein Haar hätte ich mich für zwölf Jahre verpflichtet. Aber ich wollte mein eigener Herr sein.“ Stattdessen beginnt er ein Bauingenieur-Studium in Bochum, doch nach einem Jahr ist damit Schluss.

Kelle wagt den Schritt ins Musikgeschäft. Mit 21 Jahren, genau am 7.7.77, tritt er beim Mannheimer Gastro- und Discounternehmen Schüler und Presinger den Dienst an. Bis 1982 bleibt er dort, legt als DJ auf, organisiert Neueröffnungen von Diskotheken im Rhein-Main-Gebiet und verpflichtet dafür die Stars. Dann wechselt Kelle das Genre, setzt auf Videos, produziert ein Männer-Lifestylemagazin und vertreibt es international.

Doc Kelle (rechts) mit Jürgen Drews. 1989 gelingt das Comeback mit „Irgendwann, irgendwo, irgendwie...“. Foto: Privat

Rekordquorten im ZDF

Das Projekt floppt zwar, aber es ist der Vorreiter für den Durchbruch: Doc Kelle und sein Partner Gerd A. Fischer drehen Videos mit Musikstars in Diskotheken, schneiden sie zusammen und verkaufen sie als „Rockpop Musik Hall“ ans ZDF. Chartstürmer wie Tears for Fears, Spandau Ballet, Jennifer Rush, Sandra, Paul Young, Frankie goes to Hollywood und Chris Rea lockt das Duo in die Discos, die Sendung mit ungeschlagenen Einschaltquoten wird samstags nach dem Sportstudio ausgestrahlt. Musikvideo-Sender wie Viva und MTV gibt es noch nicht. „Dieter Bohlen war bei mir im Wohnzimmer, weil er auch in die Show wollte“, sagt Doc Kelle. Und so tritt auch Modern Talking bei ihm auf.

Als das ZDF die Sendung absetzt, geht Kelle wieder einen neuen Weg. In der Türkei organisiert er Open-Air-Konzerte mit Sandra, Ricchi e Poveri oder Bad Boys Blue. „Da hatten wir mehr Zuschauer als später bei einem Konzert von Michael Jackson!“ Kelle berät den türkischen Musikmarkt in Sachen Lizenzen, von 1987 bis 1994 ist er am internationalen Cesme-Festival in der Nähe von Izmir beteiligt. „Das war damals das Sylt der Türkei“ schwärmt Kelle.

Drews‘ Comeback

Deutsche Künstler verliert er aber nie aus den Augen. 1989 ist er am nicht für möglich gehaltenen Comeback von Jürgen Drews mit dem Ohrwurm „Irgendwann, irgendwo, irgendwie“ als Verleger beteiligt. Auch mit seinem Idol Udo Lindenberg arbeitet er zusammen: Mit der türkischen Pop-Queen Sezem Aksu entstehen zwei Duette, die auf den LPs „Bunte Republik Deutschland“ (1989) und „Benjamin“ (1993) veröffentlicht werden.

Doc Kelle gratuliert seinem Idol Udo Lindenberg am 17. Mai 2016 zum 70. Geburtstag. Foto: Privat

Als 1995 Kelles Buchhalter mit der Kasse durchbrennt, rettet er immerhin seinen Musikverlag Zyzero, und der Lizenzhandel bleibt ihm bis heute. So vermarktet er den türkischen Titel „Hep Senin Mi?“ und landet mit der Coverversion von Sänger Tarkan im Jahr 2000 in Europa einen Riesenhit. „In Frankreich war der Titel Nummer eins.“ Anfang der 2000er kehrt er nach Löhne zurück, arbeitet aus dem heimischen Büro und unterstützt seinen Vater.

„Viel mitgemacht“

Durch einen Freund entsteht Kontakt nach Tengern. Kelle organisiert mit dem TuS Oktoberfeste mit der Band Aischzeit, besucht die Fußballspiele und wird Vereinsmitglied. Als Holm-Holger Hebestreit Trainer wird, überredet der ihn, 2013 Platzsprecher zu werden. Das hat Doc Kelle nicht bereut: „Ich habe viel mitgemacht, unter anderem 2019 den Doppelaufstieg der 1. und 2. Mannschaft.“

Stammgast: Doc Kelle verliest die Aufstellungen beim TuS Tengern. Foto: Krückemeyer

Seit dem 1. Dezember 2021 ist der Mann mit dem Zopf offiziell Rentner. In seinem Partykeller künden zahlreiche Fotos mit Musikgrößen von seinen schillerndsten Zeiten. Zu hören sind Oldies auf Bremen 1 in Dauerschleife. Auch Klassik und Musik von Udo Lindenberg sowie seiner amerikanischen Lieblingsband Creedence Clearwater Revival („Have You Ever See The Rain“) hört der 66-Jährige gerne. Doc Kelle würde alles genauso wieder machen: „Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht. Was willste mehr?“