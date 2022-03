Weggen lässt seinen Gegner laufen

Paderborner SC gewinnt 3:1 in Krefeld und bleibt das Maß aller Dinge

Paderborn

Der Paderborner SC bleibt in der 1. Squash-Bundesliga Nord das Maß aller Dinge. Beim 3:1 in Krefeld gab‘s im achten Spiel den achten Sieg – samt einer zweifachen Premiere. Der Niederländer Thijs Roukens spielte erstmalig im Oberhaus im PSC-Dress, Viktor Byrtus durfte sich wenige Tage nach seinem Halbfinal-Aus bei den Tschechischen Meisterschaften erstmals an Position zwei beweisen.

Von Jörg Manthey