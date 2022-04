Weichen vor dem Topspiel stellen

Fußball: FC Nieheim spielt am Donnerstag in Bad Westernkotten

Tobias Puhl (links) ist mit zehn Toren Nieheims bester Torschütze. In Bad Westernkotten will der FC punkten.

Ausgerechnet Bad Westernkotten: Gegen den SuS hat der FCN noch nie gewonnen, in drei Partien nicht mal einen Zähler gewonnen. Zwei deutlichen Niederlagen mit 1:11 Toren in der Vor-Coronasaison folgte im Hinspiel auf eigenem Platz ein unglückliches 1:2. „Offenbar lag uns der Gegner bisher nicht besonders gut. Wir wollen aber aus Bad Westernkotten etwas mitnehmen“, betont Trainer André Schnatmann. Dabei hat sein Team schon zwei englische Wochen hinter sich und noch einige vor sich. „Wir müssen da auch ein bisschen auf die Belastungssteuerung achten. Aus dem Spiel gegen Neuenbeken am Ostermontag sind noch ein, zwei Spieler angeschlagen“, so Schnatmann.

Allerdings stimmt ihn gerade der gelungene Auftritt in Neuenbeken hoffnungsvoll. Gegen das Spitzenteam fuhr seine Mannschaft einen überzeugenenden Sieg ein. „Vor allem die zweite Halbzeit war sehr stark. Daran wollen wir in Westernkotten anknüpfen“, betont der Coach. Wieder mit von der Partie ist Philippe Soethe nach seinem Urlaub.

Ein Erfolg im Nachholspiel soll auch die Weichen für die nächste Aufgabe stellen. Am Sonntag spielen die Nieheimer nach langen Monaten endlich mal wieder zu Hause im Weberstadion und empfangen dann den Spitzenreiter aus Kaunitz.

„Das wir ein Highlight für uns“, freuen sich Schnatmann und Co. auf das Topspiel, in dem die Gäste mehr unter Druck stehen werden und Nieheim befreit aufspielen kann, da sie als eines der ganz wenigen Teams in der Liga jenseits von Gut und Böse stehen. „Trotzdem lassen wir die Saison nicht einfach ausklingen. Wir haben noch Ziele, wollen so viele Punkte holen wie möglich und den Kreispokal gewinnen. Ich spüre das auch in der Mannschaft. Da will jeder weiter 100 Prozent geben“, macht Schnatmann deutlich.

Und genau diese 100 Prozent sollen an diesem Donnerstag zur ersten zählbaren Ausbeute gegen Westernkotten führen. Anstoß ist um 19.30 Uhr auf dem Rasenplatz am Schottenteich im Erwitter Ortsteil.