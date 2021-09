In der Handball-Bundesliga gibt es für den TuS N-Lübbecke ein weiteres Donnerstags-Heimspiel und ein Auswärtsspiel am Sonntag.

TuS am 14. Oktober gegen Erlangen und am 24. Oktober in Berlin

Die Handball-Bundesliga hat zwei weitere Spieltage angesetzt. Demnach empfängt der TuS N-Lübbecke den HC Erlangen am Donnerstag, 14, Oktober, um 19.05 Uhr und tritt am Sonntag, 24. Oktober, um 16 Uhr bei den Füchsen Berlin an.

Nachbar GWD Minden tritt am Sonntag, 17. Oktober, um 16 Uhr beim Aufsteiger HSV Hamburg und am Sonntag, 24. Oktober, um 16 Uhr zum OWL-Derby gegen den TBV Lemgo an.