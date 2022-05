Welschof und Hemmer siegreich

Delbrück

Als Lia Welschof am Sonntagnachmittag auf die Mittellinie zur Grußaufstellung abbiegt, um ihren Ritt mit First Class zu beenden, war den Zuschauern direkt klar, dass das Paar Maßstäbe gesetzt hat, für die Intermediare II, eine S***-Dressur. In der höchsten Prüfung des Delbrücker Dressurfestivals war die junge Amazone als erste Reiterin angetreten und es stellte sich heraus, dass an ihrer Leistung kein weiteres Paar vorbeikam.

Von Julia Pongratz