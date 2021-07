Wenn der Stadionsprecher zweifelt

Bad Driburg

Das Mittagessen im Iburgstadion ist kaum beendet, da sind die ersten Kinder schon wieder aktiv. „Die muss ich nicht motivieren. Die haben alle Spaß und können gar nicht abwarten, dass es weitergeht“, lacht Christin Königstein. Der frühere Bad Driburger, der 23 Kreis- und sogar zwei Westfalenrekorde auf den Mittelstrecken hält, bietet in den Sommerferien erstmals ein Leichtathletik-Camp an alter Wirkungsstätte an.

Von Sylvia Rasche