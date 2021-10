Wer schafft die meisten Runden?

Premiere im Kreis Höxter: Der TuS Ovenhausen und der TuS Lütmarsen veranstalten am Samstag, 30. Oktober, den ersten offiziellen Backyard-Ultra in Lütmarsen.

Markus Spieker bringt den Backyard in den Kreis Höxter und hat bereits den Selbsttest gemacht.

Ein Backyard-Ultra ist ein extremer Langstreckenlauf über eine unbeschränkte Zahl an Runden. Eine Runde misst dabei genau 6,706 Kilometer (4,167 Meilen). Die Läufer haben genau eine Stunde Zeit, um je eine Runde zu laufen. „Die Länge der Runde ist so gewählt, dass in 24 Stunden 100 Meilen zurückgelegt werden“, berichtet Organisator Markus Spieker und erklärt: „Es handelt sich um ein Ausscheidungsrennen. Wer zuletzt aufgibt, hat gewonnen.“