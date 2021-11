„Werden uns nicht ergeben“

Während Fußball-Westfalenligist SC Peckeloh nach seinem 3:2-Sieg in Tengern Heimrecht gegen den SV Mesum genießt, muss die Spvg. Steinhagen in der Landesliga nach einer 1:3-Schlappe gegen Kaunitz bei der heimstarken Spvg. Beckum antreten.

Fußball: SCP erwartet offensivstarken SV Mesum – Steinhagen spielt in Beckum

Vadim Thomas (links) fällt bei der Spvg. Steinhagen auch für die Partie in Beckum aus.

Westfalenliga: SC Peckeloh - SV Mesum. „Das hat richtig gut getan“, schwärmt Peckelohs Co-Trainer Mike Scollie von der Busfahrt nach Hause am vergangenen Sonntag. Davon hatte er in seinem persönlichen Whatsapp-Status nur ein kurzes Video hochgeladen. „Es gab noch weitere, aber die waren mir zu heikel“, so Scollie und lenkt anschließend die Konzentration auf den Gegner von Sonntag (Anstoß um 15.00 Uhr).